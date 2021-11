Le roman choral de Christine Montalbetti

Elle court derrière les personnages de « Ce que c’est qu’une existence », et on court volontiers avec elle.

Qu’est-ce qu’un roman ? Ce que l’écrivain ou l’écrivaine décide d’en faire, signataire d’un pacte implicite que le lecteur ou la lectrice signera à son tour, ou pas. Il ne s’agit pas toujours d’un récit fermé sur lui-même, avec un début et une fin, organisé avec patience et précision comme une architecture reposante pour l’œil. Si vous le pensiez, lisez le dernier roman de Christine Montalbetti, Ce que c’est qu’une existence. Le genre de livre qui se présente comme un voyage buissonnier dans l’art de la fiction, en compagnie d’une autrice qui ne se laisse pas oublier en route, pas plus qu’elle n’oublie celle ou celui qui, devant le texte, l’accompagne.