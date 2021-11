Qualifications Mondial 2022: Rashford de retour avec les Three Lions, Sancho absent

Marcus Rashford, privé des rassemblements de septembre et octobre en raison d’une blessure à l’épaule, est de retour. Le jeune Jude Bellingham, équipier d’Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard à Dortmund, est aussi de retour, comme les défenseurs Harry Maguire et Trent Alexander-Arnold, et le milieu Kalvin Phillips.

Ce n’est pas le cas de Jadon Sancho, Jesse Lingaard, Mason Greenwood (Manchester United) et Kieran Trippier (Atlético), toujours absents.