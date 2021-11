Guillaume Sorel, le grand nocturne du 9e art

Maître de l’indicible peur en bande dessinée, Guillaume Sorel expose trente ans d’images noires et fantastiques à Bruxelles.

L’univers de Guillaume Sorel s’est nourri des terreurs indicibles des Contes du whisky et des maléfices de Malpertuis, les chefs-d’œuvre de Jean Ray, le maître du fantastique belge. Le léché de son trait renvoie à la beauté poétique de deux autres artistes belges, René Follet, l’illustrateur culte de Terreur ou des Voyages d’Ulysse, et René Hausmann, le prince des elfes, des écureuils et des chevaux blancs.