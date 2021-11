Syrie: rencontre avec un père et son fils, protagonistes de la photo qui a ému la Toile

Mustafa n’est pas dupe. Quand vous lui dites que ses bras et ses jambes se trouvent dans un endroit lointain et apparaîtront une fois qu’il sera grand, il éclate de rire. Un rire sonore et merveilleux. Il fixe la caméra du téléphone de son père et, malgré les 3.000 kilomètres qui vous séparent, plonge dans votre âme et vous ramène à une réalité que vous souhaiteriez ne pas voir. Sa réalité. « Mais quand est-ce que je serai grand ? Quand me rendra-t-on mes pieds ? » Mustafa a déjà perdu trop de temps et rêve de se rendre à l’école à pied. « Combien de temps dois-je encore attendre ? » Vous réalisez que vous n’avez pas la réponse. Et que dire à un enfant de cinq ans qui, bien qu’il ait été privé de ses jambes et de ses bras à cause d’une attaque chimique perpétrée par le régime de Bachar el-Assad, parvient tout de même à sourire de sa situation ? Ça a quelque chose de pétrifiant.