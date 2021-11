Olivier Tallec au carnaval des animaux

La timidité d’un ours, l’élégance d’un chat, le regard perçant d’un aigle. Comme l’écureuil transformiste de son dernier album, Olivier Tallec semble cumuler plusieurs bêtes en une quand nous le rencontrons dans une brasserie bruxelloise. Après C’est mon arbre et Un peu beaucoup, l’auteur et illustrateur poursuit les aventures de son petit rongeur capricieux dans J’aurais voulu. Cette fois, le petit animal caractériel entend changer d’identité. Ecureuil, franchement, c’est nul ! Il préférerait être un castor pour bâtir un monde meilleur ou avoir la classe du cerf. En pleine crise existentielle, il va expérimenter d’autres vies.