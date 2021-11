Proces Arco - Après le revers de Deminor en justice, ArcoClaim ne se démonte pas

AircoClaim dit que dans son cas il n'est pas nécessaire d'obtenir la nullité de chaque contrat séparément. Dans l'affaire Deminor, le tribunal de l'entreprise a jugé que chaque coopérateur devait prouver séparément qu'il avait été trompé lors de l'achat de parts. Cela ne s'est pas produit et le tribunal a donc jugé que la demande était irrecevable.

ArcoClaim, qui dit représenter 12.000 coopérateurs lésés, poursuit une action en justice pour des motifs différents de ceux de Deminor, et également auprès d'un tribunal différent : le tribunal de première instance de Bruxelles.

Dans son cas, ArcoClaim invoque une "tromperie collective par désinformation frauduleuse du marché". "Vendre à près de 10% de la population adulte un investissement risqué comme étant 'sûr' revient à manipuler le public. De même, le rôle distinct joué par le gouvernement après les fausses promesses n'a rien à voir avec les contrats individuels", dit ArcoClaim. L'ASBL poursuit l'État belge, la banque Belfius et Beweging.net, et non les sociétés Arco elles-mêmes. L'affaire devrait être entendue en 2023, selon ArcoClaim.