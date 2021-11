Richard Malka: «La gauche a abandonné la critique de l’islam»

Dans son dernier livre, « Le droit d’emmerder Dieu », l’avocat de « Charlie Hebdo » lance un appel à l’esprit critique et pilonne la lâcheté de certains responsables politiques.

Richard Malka, l’avocat de Charlie Hebdo, publie in extenso la plaidoirie qu’il a livrée au procès des attentats de janvier 2015 (Le droit d’emmerder Dieu, Grasset). L’un des plus ardents défenseurs de la liberté d’expression y évoque les disparus du journal satirique et l’histoire du blasphème. Il dénonce la responsabilité des complices intellectuels qui ont « soufflé sur les braises » dans un texte percutant.

Votre titre, c’est de la provoc’ ?