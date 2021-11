Stéphane Hoffmann: un beau mariage en péril

L’union de deux fortunes plutôt que les liens de l’affection, c’est le projet du nouveau roman de Stéphane Hoffmann, « On ne parle plus d’amour ».

Chez les Lemarié, on a sa réputation. Et on y tient. Surtout le père, malgré les dettes accumulées jusque chez le caviste, le premier créancier à faire son entrée en scène (il y en aura beaucoup d’autres) dans le nouveau roman de Stéphane Hoffmann, On ne parle plus d’amour. Si le caviste apparaît d’emblée dans le paysage, c’est parce que Louise, la fille de la famille, se trouve dans la boutique pour acheter du champagne – à crédit. La réception, qui se tiendra au yacht-club dont le père est président, mérite d’être arrosée à la mesure de l’événement : Olivier Lemarié est décoré par un ministre. Peu importent les manœuvres qu’il a fallu effectuer pour y parvenir puisque le but est atteint.