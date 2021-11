La Nuit des écrivains, clap, cinquième!

C’est en public au Théâtre 140 à Schaerbeek (mais c’est déjà rempli), c’est en direct sur la Première de la RTBF (de 21 heures mercredi 10 à 1 heure jeudi 11), c’est à l’initiative de l’un, de l’autre et de Passa Porta. Et c’est, chaque fois, un événement. Chaque fois ? C’est en effet déjà le cinquième numéro de cette opération, qui passionne les spectateurs et les auditeurs.

« Parce que la vraie singularité de cette Nuit des écrivains », commente Pascal Claude, le journaliste RTBF qui anime l’émission avec l’écrivaine Myriam Leroy, « c’est la durée. Quatre heures. Les rencontres avec des auteurs et des autrices, c’est fréquent dans les libraires, les salons et les foires littéraires, mais ça ne dure jamais plus d’une heure et ça ne regroupe jamais six écrivains. En plus, hors promotion de leurs livres. »