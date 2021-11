Bruxelles: la commune d’Anderlecht perquisitionnée dans le cadre d’une enquête pour fraude aux permis

Le député bruxellois et ancien bourgmestre d’Anderlecht Gaëtan Vangoitsenhoven (MR) a affirmé au Vif ne pas être étonné de cette enquête. « Des rumeurs tournaient depuis des mois selon lesquelles il était possible d’obtenir un permis de conduite pour 2.000 à 3.000 euros. On était venu me rapporter de tels faits, mais sans preuves matérielles. D’autres rumeurs font état de permis dans un autre domaine, qu’il serait possible d’obtenir à condition d’ouvrir son portefeuille », a-t-il raconté.