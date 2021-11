Billie Jean King Cup: la grande désillusion pour la Belgique

L’espoir du miracle praguois a vivoté, comme un morceau de bois qui coule, puis réapparaît, au gré des flots de la Vltava…

Mais la surprenante Australie, privée, on le rappelle, de Sam Stosur et surtout d’Ash Barty, la nº1 mondiale, n’a pas craqué face à la Biélorussie, finalement aussi battue 2-1. Comme la Belgique mardi, mais dans des circonstances encore différentes puisqu’Ajla Tomljanovic, la nº1 australienne qui a donné le point décisif ce jeudi, était aussi absente, touchée à la cuisse gauche. Rien que de se souvenir que Greet Minnen (70e) et Elise Mertens (18e) ont été battues respectivement par Daria Gavrilova (412e) et Storm Sanders (131e), fait horriblement mal à la tête. La Belgique n’avait plus son sort entre les mains, ce jeudi, et à 14h13, le couperet est définitivement tombé, rendant officielle la grande désillusion !