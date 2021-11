Diables rouges : quelle doublure pour Christian Benteke?

Roberto Martinez va-t-il injecter du sang neuf ou faire du neuf avec de l’ancien ? C’est la principale question que l’on se pose alors que le sélectionneur dévoilera ce vendredi (12h00) sa liste pour les deux derniers matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 contre l’Estonie le samedi 13 novembre et au pays de Galles trois jours plus tard. Un diptyque au cours duquel un succès face aux Baltes ou un partage à Cardiff sera suffisant pour valider son billet le Mondial qatari programmé dans un peu plus d’une année.