Carlo Rovelli, Vian, Robert Olmstead… Les poches des Livres du Soir

Une semaine sous le signe de la découverte : idées peu communes, territoires historiques à explorer et un texte mystère enfin achevé. Ce qu’il ne faut pas rater.

Écrits vagabonds ***

Carlo Rovelli

Pourquoi la science a-t-elle associé le nom de Nabokov à une variété de papillons bleus, est-ce pour honorer la légèreté de Lolita ? Dans ce recueil de brefs essais, Nabokov et le Polyommatus icarus donnent matière au premier des articles de réflexion/vulgarisation publiés ces dernières années par le physicien italien dans les plus grands quotidiens de la Péninsule. Et si les ailes du Nabokov vous accrochent, vous voilà papillonnant à votre tour dans les réflexions astronomiques de Churchill, la crucifixion de l’idée même d’un dieu ou les leçons de sagesse glanées sur les chemins poudreux d’Afrique. Des étoiles pour nos neurones.

Traduit de l’italien par Sophie Lem, Champs, 340 p., 10 €

On n’y échappe pas ***