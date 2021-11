Balance ton bar: le Fuse annonce mettre fin à sa collaboration avec plusieurs employés

Comme le rappelle Sudinfo, le compte Instagram « Balance ton bar » se faisait le relais de deux femmes qui ont pris en charge une troisième possiblement droguée et abusée au sein du club, dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier. L’attitude des agents de sécurité et de la responsable des toilettes avait notamment été pointée du doigt. Ces derniers se seraient montrés agressifs et dénigrant à l’encontre d’une jeune femme qui aurait été droguée ce soir-là.