Paiement électronique obligatoire dans les commerces: le ministre des Finances planche sur une aide

Il a reçu vendredi passé le feu vert du gouvernement fédéral, qui a inclus cette mesure dans le projet de loi-programme pour 2022.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’imposer à tous les commerçants la location d’un terminal Bancontact. Ils seront libres de proposer le mode de paiement électronique qu’ils veulent ; et le paiement en espèces demeurera toujours possible.

Il n’empêche : lorsque le ministre des Finances avait dévoilé son intention en juin dernier, la réaction de nombreux petits commerçants n’avait pas été très favorable – ceux-ci dénonçant les coûts supplémentaires qu’une telle obligation leur ferait supporter.

Un coup de pouce fiscal

Le ministre étudie la possibilité d’offrir un coup de pouce fiscal aux commerçants concernés, nous a précisé ce jeudi sa porte-parole.

Celle-ci a toutefois refusé de confirmer les informations de nos confrères de L’Echo selon lesquelles Vincent Van Peteghem aurait souhaité débloquer, pour ce faire, un budget de 14 millions d’euros.

« L’Union des classes moyennes (UCM) est favorable au développement des moyens de paiement électronique ; il faut coller aux nouvelles habitudes de consommation, en particulier de la clientèle plus jeune », explique la porte-parole. Qui tient toutefois à préciser : « Nous ne souhaitons pas pour autant la disparition du cash. ».

« Nous ne voulions pas que l’on impose le terminal Bancontact. Et nous demandions que les commerçants soient libres de choisir des solutions plus légères, et généralement moins coûteuses pour eux en termes d’abonnements ou de commission, comme Apple Pay ou Payconiq », poursuit-elle.