Parc Astérix: l’attraction phare mise à l’arrêt

L’attraction phare du parc Astérix avait sérieusement besoin d’un petit coup de jeune, et pour cause : le manège date de 1997, rien que ça, et à l’époque, il est l’un des rares en Europe à être construit en bois, rappelle La Voix du Nord. Ses célèbres craquements font d’ailleurs sa renommée, le long d’un parcours qui fait 1,2 km avec un point culminant à près de 30 m. Sauf qu’après 24 ans de bons et loyaux services, la montagne russe ne pouvait plus rester en l’état.

En 2018 déjà, elle avait fait l’objet de petites améliorations sur certaines portions un peu trop brutales pour les passagers. « Nous avons entamé ces travaux il y a deux ans déjà, pour adoucir certains passages et éviter au maximum les secousses. Mais nous avons eu envie, tant qu’à faire, d’aller plus loin et modifier encore plus profondément l’attraction. C’est la phase que nous allons entamer dès le 8 novembre et qui nécessite une fermeture totale de plusieurs mois », détaille Damien Thibault, chef de projet au Parisien.