Affaire Mawda en appel: dix mois de prison avec sursis, la peine en appel d’une «prise de risque» mortelle

C’est a priori l’épilogue du volet pénal dans un dossier dont la Belgique ne ressort pas indemne. Celui de la mort de la petite Mawda, fillette kurde de deux ans, tuée dans la nuit du 17 mai 2018 par le tir d’un policier tandis que le véhicule dans lequel elle se trouvait en compagnie de ses parents, d’autres migrants et de passeurs était pris en chasse sur l’autoroute par les forces de l’ordre.

Ce jeudi, la justice a effectivement rendu son verdict dans le procès en appel de l’inspecteur ayant fait feu durant cette course-poursuite. Lequel réclamait en seconde instance, par la voix de son avocat Laurent Kennes, son acquittement ainsi que la suspension pure et simple du prononcé, et ce, après avoir été condamné en première instance à un an de prison avec sursis, pour « homicide involontaire. » Verdict ?