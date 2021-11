Europa League: Genk première équipe à inscrire un goal contre West Ham cette saison

En marquant après seulement quatre minutes de jeu, les joueurs de John Van Den Brom ont surpris, eux que l’on n’attendait pas forcément dominer autant une équipe de Premier League en pleine bourre.

Et statistique étonnante : c’est le premier goal que les Londoniens encaissent depuis le début de l’Europa League. Après 273 minutes sans encaisser, Alphone Areola n’a rien su faire sur le but de Paintsil ! Et si les Limbourgeois créaient l’exploit, finalement ?