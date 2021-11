Les doutes, le principe, le péril

La mesure peut sembler indolore : utiliser les cotisations sociales d’une partie de l’indemnité de licenciement d’un travailleur pour l’affecter à sa formation, ne touchera pas au portefeuille de ce dernier. Et pourtant, cette mesure, résumée sous le terme « 39 Ter », amène moult questions. Elles concernent les modalités de mise en pratique de cette réforme mais aussi les principes sous-jacents.

Ainsi, pourquoi faire financer par le travailleur ce qui, jusqu’ici, était à charge des entreprises (dans le cadre du volet social des plans de licenciement) ou de la collectivité (via les opérateurs publics de formation) ? Dans un pays où les politiques d’activation des chômeurs s’appliquent, sanctions à la clé, pourquoi ajouter cette obligation ? Le gouvernement considère-t-il que le Forem, Actiris et le VDAB sont incapables de prendre en charge des licenciés et de les former, quitte à le faire avant même la fin de leur préavis ?