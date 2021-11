Vaccination: les centres bruxellois débordés par la troisième dose

Thérèse n’a « rien senti ». Les deux mains arrimées à sa tribune, elle se faufile vers la sortie en habituée des lieux : trois fois, déjà, qu’elle vient se faire piquer au centre communautaire de Joli Bois. Sur ses pas, sa fille, Chantal, 65 ans dans le viseur, « pas sûre de prendre la dose de rappel ». Dans la file, Gabriel et Anne, autres connaisseurs du centre sanpétrusien patientent, leur vaccin contre la grippe en poche, « autant faire les deux d’un coup ». Ils sont venus en voisins, sans rendez-vous, comme, chaque jour, plusieurs dizaines de Bruxellois(es). La semaine dernière, ils étaient encore plus nombreux à débarquer, de Flandre ou de Wallonie, à Woluwe-Saint-Pierre, motivés par un Pfizer administré un mois seulement après la deuxième injection. Entre-temps, la Cocom a rectifié le tir : Bruxelles vaccine ses habitant(e)s, code postal faisant foi. « Et déjà comme ça, on est plein toute la semaine, insiste Loïc Prégardien, coordinateur communal. Rien qu’aujourd’hui, on a 842 inscrits.