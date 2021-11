France: un migrant décède après avoir été percuté par un train

L’accident s’est produit dans une zone pavillonnaire à l’est de Calais, dans le nord de la France, située non loin d’un campement.

Un TER a percuté jeudi soir un groupe de quatre migrants qui circulaient sur les voies, faisant un mort, un blessé grave et deux blessés plus légers. L’accident s’est produit dans une zone pavillonnaire à l’est de Calais, dans le nord de la France, située non loin d’un campement.

Jeudi matin, le corps d’un migrant avait été retrouvé « dans une embarcation de 3,5 mètres remplie d’eau sur une plage de Wissant », a indiqué à l’AFP une source proche de l’enquête. A ses côtés, deux personnes « en état d’hypothermie sévère » ont été transportées à l’hôpital. Deux autres migrants, signalés aux autorités maritimes comme des « naufragés à la mer » dans le même secteur, ont finalement été « retrouvés dans la journée sur la plage », indique jeudi soir la préfecture maritime dans un communiqué.