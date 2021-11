Un nouveau Houellebecq

Flammarion l’a annoncé cette semaine. Un nouveau roman de Michel Houellebcq sera publié le 7 janvier 2022. Mais mystère sur le titre et le sujet. C’est ce qu’on appelle du « teasing » et ça sert la promo : on nous appâte. Ce que Flammarion dévoile, par contre, c’est que le livre comptera 736 pages et sortira dans une édition reliée, à la couverture cartonnée, avec une tranchefile et un signet de couleur. Plus luxueux donc que d’habitude. Et donc, on le suppose, plus cher. On se demande vraiment pourquoi. Mais qu’importe, le roman sera pris d’assaut. Avec raison d’ailleurs, rien de ce que fait Houellebecq ne laisse indifférent.