Europa League: Dries Mertens buteur face au Legia Varsovie

Le Belge a marqué le deuxième but de son équipe.

Dries Mertens est de retour ! Après de (très) nombreuses semaines sans marquer, le Belge a enfin inscrit un but. Alors que c’était 1-1 et que le Napoli était en difficulté, l’ailier a inscrit un but sur penalty qui s’est avéré libérateur pour l’équipe italienne. Les hommes de Luciano Spaletti ont ensuite déroulé pour l’emporter finalement 1-4 en déplacement en Pologne.

Pour rappel, Dries Mertens n’est de retour sur le terrain que depuis un petit mois, lui qui était blessé depuis la défaite de nos Diables Rouges face à l’Italie à l’Euro. Ce but devrait donc faire beaucoup de bien à sa confiance, l’ancien joueur de Twente n’ayant pas encore marqué le moindre but cette saison.