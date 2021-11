Le plan climat flamand ne déclenche pas l’enthousiasme

Après de longues négociations, le gouvernement flamand a abouti jeudi soir à un accord sur son plan climat pour 2030. Le plan devrait permettre à la Flandre de réduire ses émissions non-industrielles (transport, bâtiments, agriculture…) de 40% en 2030 comparé à 2005, affirme le ministre-président Jan Jambon (N-VA). Le paquet adopté jeudi soir accélère la sortie du thermique pour les automobiles. Les nouveaux modèles essence et diesel ne pourront plus être vendus à partir de janvier 2029, six ans avant l’interdiction au niveau européen en 2035. Les voitures de seconde main ne sont pas concernées. Trois conditions pour cette sortie du thermique: une offre suffisante de véhicules, des prix accessibles et suffisamment de bornes électriques. Pour accompagner, la Flandre installera 100.000 points de rechargement. L’idée, un moment avancée, d’instaurer une taxe kilométrique a été retoquée par la N-VA.