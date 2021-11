Bea Diallo, Joe Biden et le tiramisu: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Bea Diallo

De simple échevin à ministre : l’ascension est fulgurante pour l’ancien champion de boxe, qui change de catégorie politique. Particularité du parcours, qui n’en manquait pas jusque-là : l’échevinat était ixellois et le ministère est… guinéen. Bea Diallo retourne en effet à ses origines pour s’y occuper de la jeunesse et des sports. C’est courageux et audacieux.

Mohamed Mbougar Sarr

Plein de raisons de se réjouir, cette année, du choix du jury du prix Goncourt : un auteur inconnu de nos services, un jeune (31 ans), un Africain, une petite maison d’édition… Et il paraît qu’en plus, le roman de Mohamed Mbougar Sarr est fantastique, ce qui ne gâche rien. Mention spéciale pour Amélie Nothomb, prix Renaudot, mieux qu’une consolation.