Podcast: balade en forêt de Soignes à la recherche des chevreuils

D’après les derniers comptages, les populations de chevreuils sont en diminution en forêt de Soignes. Cette baisse est-elle réelle et comment peut-on l’expliquer ? Ce podcast vous emmène en forêt, à la recherche des cervidés.

Le chevreuil, le plus petit des cervidés d’Europe, voit ses populations diminuer en forêt de Soignes. Une baisse que l’on peut expliquer par des conditions d’observations moins favorables qu’avant, mais pas seulement. L’augmentation de la fréquentation des forêts, la hausse du nombre de promeneurs et de leurs chiens figurent parmi les explications possibles. Pour comprendre comment cela se passait sur le terrain, on a donné rendez-vous – dans les bois – à un garde forestier.