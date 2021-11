Le climat: gros chiffres, belles envolées et petits caractères

Désormais, plus aucun Etat (enfin presque plus…) ne peut dédaigner le sujet, nier l’urgence. Mis sous pression, les autorités, les acteurs économiques doivent montrer qu’ils se bougent. Et de préférence produire des résultats.

Le dossier du climat, c’est une affaire de gros chiffres, de discours et de petits caractères. Les gros chiffres, on les connaît. La hausse de la température mondiale de 1,5 ºC à ne pas dépasser ; le coût des catastrophes naturelles ; le nombre de personnes qui pourraient être chassées de chez elles à cause des impacts du réchauffement ; les victimes, aujourd’hui et demain, dans le monde et chez nous, comme l’a reconnu le Premier ministre Alexander De Croo.