Vers un nouveau confinement en Belgique? La réponse de Steven Van Gucht

« Je ne pense pas que cela sera encore nécessaire, a-t-il assuré. Vous pouvez aborder cela d’une autre manière, par exemple en utilisant des masques et peut-être en introduisant le principe de distanciation sociale ici et là. Si nous sommes plus prudents, alors nous nous en sortirons et il ne sera pas nécessaire de procéder à des fermetures. »