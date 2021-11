John van den Brom après le match nul de Genk face à West Ham : « De retour au niveau où nous voulons être»

Le Racing Genk a fait match nul 2-2 contre l’excellente équipe anglaise de West Ham, jeudi soir en Europa League. C’est surtout en première mi-temps que les Limbourgeois ont été séduisants. L’entraîneur John van den Brom était satisfait. «Nous sommes complètement revenus au niveau où nous voulons être», a-t-il déclaré.

«Si vous marquez aussi tard, vous pouvez être satisfait. Mais si vous m’aviez demandé à la mi-temps si j’étais content d’un point, j’aurais dit non. La première mi-temps était vraiment bonne avec beaucoup de bons joueurs. La première mi-temps a été très bonne, avec beaucoup de pression. Je pense que les supporters ont été satisfaits de ce que nous avons montré : un bon football avec beaucoup d’énergie et beaucoup d’occasions. Nous avons vraiment joué avec l’idée d’attaquer. Parfois même un peu trop. Nous aurions pu jouer de manière un peu plus conservatrice à certains moments.»