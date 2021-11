Mourinho fait du Mourinho: «Peut-être que c’est la Conference League, que les arbitres sont nuls…»

On ne changera plus José Mourinho ! En conférence de presse après le match de son AS Roma en domicile face à Bodo/Glimt (2-2), José Mourinho n’a pas fait les choses à moitié. Certainement insatisfait de la prestation de ses joueurs, il n’était pas non plus très content du corps arbitral qui aurait oublié de siffler deux penalties en faveur des Romains : « « Il y a deux penalties nets non sifflés. Je ne comprends pas. Peut-être que c’est la Conference League, que les arbitres sont nuls, qu’ils commencent leur carrière... On peut parler pendant des heures de technique, de tactique… Mais ce soir, il y a deux penalties nets. L’arbitrage a été décisif. Nous n’avons pas fait un grand match. On a raté beaucoup de choses en première mi-temps, nous avons fait beaucoup d’erreurs au milieu de terrain… Mais ce soir, il y a deux penalties oubliés. »

Du Mourinho tout craché…