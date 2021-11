Albert Sambi Lokonga: «Sans Kompany, jamais je ne me serais adapté aussi vite à la Premier League»

Son rire est toujours aussi communicatif. Quatre mois après avoir définitivement vidé son casier à Neerpede, Albert Sambi Lokonga n’a pas changé. La vie londonienne, bien plus tumultueuse qu’à Bruxelles et où il est de plus en plus souvent reconnu en rue, n’a pas encore eu raison de sa simplicité. Profitant d’une journée de congé, à trois jours d’une rencontre face à Watford où Arsenal aura à cœur de confirmer son net regain de forme, le milieu de terrain s’est penché sur son début d’été mouvementé et son intégration ultrarapide dans les rangs des Gunners.