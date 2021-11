ATP Paris: mené 5-0 dans le deuxième set, Hugo Gaston réalise un incroyable come-back et surprend Alcaraz (vidéos)

Dès l’entame du match, Gaston a pu sentir le soutien du public qui a entonné une Marseillaise et scandé son nom dans une ambiance de Coupe Davis.

Alternant points en puissance et jeu du chat et de la souris en toucher (amorties, contre-amorties, lobs, etc.), les joueurs se sont échangés leurs mises en jeu deux fois d’affilée pour en arriver à 4-4. Et c’est alors Gaston qui a réussi le break décisif pour empocher dans la foulée sur son service cette première manche.

Contre toute attente, il a soudain énormément baissé de régime et laissé Alcaraz s’échapper 5-0 dans le second set. Les choses semblaient entendues, Gaston semblait perdre pied notamment physiquement.

Et pourtant, c’est lui qui a aligné sept jeux d’affilée pour remporter la rencontre sur un ace.

Plus habitué aux tournois Challengers (2e division) qu’aux grands tournois ATP, Gaston jouera pour la première fois un quart de finale en Masters 1000. Il est en outre le joueur le plus mal classé à atteindre ce stade à Bercy depuis son compatriote Michaël Llodra en 2012 (121e).