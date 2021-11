Deme conclut un contrat à un milliard USD pour un parc éolien en mer aux États-Unis

Le contrat, d'une valeur totale de plus de 1,9 milliards de dollars, a été attribué par Dominion Energy Virginia à un consortium composé de Deme (via sa filiale Deme Offshore US LLC) et Prysmian, entreprise italienne spécialisée dans la production de câbles sous-marins d'énergie.

Selon Deme, il s'agit du plus important contrat d'installation d'éoliennes offshore jamais attribué aux États-Unis. Il "prévoit le transport et l'installation de 176 fondations monopiles avec des pièces de transition, trois sous-stations offshore, la protection contre l'affouillement, ainsi que la fourniture et l'installation de systèmes de câbles sous-marins d'exportation et d'interconnexion".