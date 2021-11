Marius Gilbert: «Remettons le masque, qu’on soit vacciné ou pas»

L’épidémiologiste Marius Gilbert était l’invité de La Première (RTBF) ce vendredi matin.

Les chiffres augmentent, mais l’année dernière à la même date, la situation était pire. « On avait pris des mesures assez fortes. Aujourd’hui la société fonctionne globalement normalement, et malgré ça, nous sommes à des niveaux inférieurs par rapport à il y a un an. » A Bruxelles et en Région Wallonne d’ailleurs, le nombre de contaminations ralentit. La transmission est plus faible dans la capitale qu’ailleurs dans le pays.