L’AR-15 est l’incarnation de la suprématie nationale

Le fusil AR-15 est l’arme la plus populaire en Amérique, le joyau de l’industrie des armes. On en compte 15 millions en circulation. L’abréviation AR fait référence à ArmaLite, société californienne qui a mis au point et breveté ce fusil à la fin des années 50. Parallèlement, une variante militaire a été fabriquée, le M16, devenu aujourd’hui le modèle standard de l’armée américaine.

Dans les années 80, le brevet a expiré. D’autres fabricants ont donc pu copier le modèle AR-15 et il est devenu un produit populaire. Des versions simples sont désormais disponibles pour 500 dollars. Ce fusil est considéré comme étant robuste, précis et puissant. Pour de nombreux Américains, il est un véritable symbole : l’incarnation de la suprématie nationale.