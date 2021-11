Le SLFP dénonce à nouveau le manque d'effectifs dans les rangs des pompiers

Faute de pompiers volontaires, des postes de secours doivent fermer, comme à Fleurus, tandis que certaines casernes, comme Beaumont et Chimay, "ont des difficultés à assurer un départ autopompe", pointe le SLFP.

"La désertion du volontariat, amorcée depuis plusieurs années, vient d'atteindre un niveau critique qui ne permet plus d'assurer la sécurité des citoyens au quotidien. Le pompier volontaire a été utilisé et usé jusqu'à la corde. Aujourd'hui, il est las et démotivé", regrette le syndicat, qui s'inquiète d'un manque de couverture de certaines zones du pays et des délais rallongés pour atteindre les endroits les plus reculés.