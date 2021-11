Nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé: Sergi Barjuan aurait fait jouer le Français contre l’avis du staff médical du Barça

Et selon le quotidien catalan Sport, le Français aurait été aligné contre l’avis du staff médical, suite à une décision de l’entraîneur intérimaire, Sergi Barjuan. Ce dernier aurait donc sa part de responsabilité dans la nouvelle blessure de Dembélé, alors que le staff lui aurait conseillé de ne pas le faire jouer, ou de l’aligner pendant maximum 15 minutes.

« Vous avez vu à quel point Ousmane est un joueur différent ? Il sait dribbler, il a la vitesse, il sait prendre la profondeur, et attire de nombreux adversaires, ce qui permet de libérer les autres joueurs. Je l’ai mis sur le terrain plus tôt que prévu parce que j’ai vu que nous avions besoin de quelque chose de différent. Et il l’a accepté. Il faut se féliciter que certains joueurs qui n’étaient pas à 100 % aient voulu jouer ce match », avait-il d’ailleurs déclaré au terme de la rencontre, avant d’apprendre la blessure de son joueur.