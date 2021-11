COP26: la Belgique doit assumer ses responsabilités en matière de financement climat Le succès de la COP26 dépend du respect des engagements des pays riches en matière de financement climat, mais la contribution de la Belgique se fait toujours attendre. Il est impératif que les ministres concernés s’entendent sans tarder sur un engagement à la hauteur des enjeux.

Carte blanche - Par Arnaud Zacharie, CNCD-11.11.11, coupole des organisations belges de solidarité internationale Publié le 5/11/2021 à 10:26 Temps de lecture: 4 min

Peut-on se présenter à la COP26 sur le climat à Glasgow sans engagement clair pour soutenir les pays en développement et rester crédible sur la scène internationale ? La réponse est non. Preuve en est : le gouvernement fédéral belge a fait ses comptes et annoncé un soutien financier supplémentaire pour l'année 2022. C'est bien, mais ça ne répond pas aux attentes. La Belgique doit présenter une contribution nationale croissante au financement climat, additionnelle au budget de la coopération au développement. La Belgique se cache souvent derrière sa complexité institutionnelle et la répartition éparpillée des compétences climatiques pour excuser des engagements décevants. La COP26 n'est pas une COP comme les autres, elle constitue une étape importante dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris. Or, on ne peut espérer aboutir à un succès que si les pays riches remplissent leur part du contrat, à commencer par honorer leurs engagements internationaux en matière de financement climat. La Belgique ne peut se défiler une nouvelle fois. « Le changement climatique n'est plus quelque chose qu'on voit seulement à la télévision » Dans son discours lors l'ouverture de la COP26, le Premier ministre a insisté sur le fait que l'urgence climatique était désormais aussi une réalité pour des pays comme la Belgique. Pour de nombreux pays du Sud, c'est une réalité depuis de nombreuses années, bien qu'ils aient le moins contribué au réchauffement planétaire. Ces catastrophes climatiques tuent, déplacent, affament et appauvrissent des millions des gens chaque année. Par ailleurs, alors que les typhons, sécheresses et ouragans se multiplient et s'intensifient, ils creusent également les inégalités internationales et freinent le développement de nombreux pays à faible et moyen revenu.

L'équité comme pierre angulaire Ainsi, la lutte contre le réchauffement repose sur le constat d'une injustice profonde : ce sont les pays et les personnes les moins responsables qui en souffrent le plus. Ce diagnostic a été posé dès 1992 et constitue le socle des négociations climatiques. On y a intégré les principes d'équité et de « responsabilité commune mais différenciée » afin de contrebalancer le déséquilibre profond qui existe entre principaux responsables et premières victimes. C'est une condition sine qua non pour avancer de manière universelle sur des questions aussi complexes et interconnectées que celles liées au maintien du réchauffement à maximum 1,5ºC. C'est dans ce contexte qu'un engagement collectif pour le financement climat international a été adopté. Lors de la COP15 à Copenhague, les pays développés, contributeurs historiques au réchauffement planétaire, se sont engagés à soutenir les pays en développement pour leur permettre de s'adapter aux conséquences des changements climatiques et d'atténuer leurs émissions. Dans ce but, un montant d'au moins 100 milliards de dollars annuels a été promis, dès 2020. Il ne faut pas être un observateur chevronné des négociations climatiques internationales pour comprendre que l'enjeu du financement climat est l'enjeu central des discussions. Et à raison : comment espérer pouvoir atteindre collectivement une société décarbonée en 2050 si les pays développés ne reconnaissent pas la dette qu'ils ont contractée en polluant l'atmosphère dès la révolution industrielle ? Comment espérer atteindre les objectifs climatiques sans donner les moyens aux pays en développement de respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions ? Sans justice climatique, les objectifs de l'Accord de Paris ne pourront tout simplement pas être atteints.