Frank Vandenbroucke plaide pour plus de télétravail: «Nous devons agir en urgence»

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke estime qu’il est « urgent » d’agir pour ralentir l’augmentation rapide des chiffres de l’épidémie. Dans l’émission De Ochtend de la VRT, le ministre Vooruit a appelé à plus de télétravail après les vacances d’automne et à limiter les contacts.

Les chiffres liés au covid continuent d’augmenter et la pression sur les hôpitaux s’accroît. Actuellement de près de 1.900 patients sont hospitalisés et plus de 360 d’entre eux sont en soins intensifs. Ces chiffres n’avaient plus été si élevés depuis le mois de juin.

Le ministre de la santé Frank Vandenbroucke s’est dit inquiet. « Nous devons agir en urgence et tout de suite », a-t-il déclaré. « Heureusement, il y a la vaccination qui nous protège d’une catastrophe. Mais si cela continue, nous dépasserons le seuil critique de 500 personnes en soins intensifs. C’est sérieux. Nous devons agir maintenant pour freiner cette situation. »

« Si nous télétravaillons davantage, il y aura moins de monde dans le train, le tram et le bus ». Le ministre de la Santé insiste également sur l’utilisation de masques buccaux là où ils sont nécessaires et préconise de réduire les contacts. « Nous devons être très prudents : mettre des masques, garder nos distances… Je sais que c’est un message décevant et difficile, mais nous devons le faire. Toute personne qui se sent malade ou pense être infectée doit se faire tester. Les gens n’ont pas besoin d’aller chez le médecin tout de suite, vous pouvez désormais utiliser le site de masanté.be où il est possible d’y entrer vos symptômes pour obtenir un code », précise-t-il.