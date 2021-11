Deux ans après l’avoir acheté, Lionel Messi souhaiterait vendre son appartement de luxe à Miami… avec une belle plus-value à la clé

Et il souhaiterait obtenir 7 millions de dollars en contrepartie, pour l’appartement qu’il avait acheté à 5,3 millions de dollars en 2019. Soit une plus-value d’1,7 millions de dollars en seulement deux ans.

Il s’agit d’un appartement sur deux étages et une surface de 300 mètres carrés habitables. Il y a quatre chambres, plus une pour le personnel et cinq salles de bain. C’est d’ailleurs la seule unité de la tour, sur deux étages, avec notamment une vue dégagée sur l’océan.