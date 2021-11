Zakia Khattabi critique le plan climat flamand: «Il est loin de rencontrer les attentes européennes»

La ministre fédérale du Climat et du Green Deal Zakia Khattabi s’est dite « déçue » vendredi, au lendemain d’un accord au sein du gouvernement flamand pour relever les ambitions climatiques au nord du pays. La ministre Ecolo reconnaît un « rehaussement » des efforts flamands mais « étant donné le contexte politique de la COP26 », la conférence internationale sur le climat qui se déroule actuellement à Glasgow, « et l’urgence climatique, l’inverse aurait été incompréhensible et inacceptable ».