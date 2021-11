Le «making of» d’une pièce en trompe l’oeil

Attention : spoiler ! Soyez prévenus, les lignes qui suivent dévoilent un ressort essentiel de Contes et légendes. Le metteur en scène lui-même nous en donne la permission : « Ça ne me gêne pas de révéler que tous les rôles sont joués par des femmes, nous confie Joël Pommerat. Je pense même qu’il y a un intérêt à voir la pièce en sachant que ce sont des femmes qui interprètent les hommes. » Au final, l’illusion est telle qu’un spectateur non averti pourrait s’y méprendre. Le soir où nous avons découvert la pièce d’ailleurs, nombreux étaient ceux qui s’étaient laissés piéger jusqu’au bout.