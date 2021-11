Censure: dès qu’on se dénude, les réseaux sociaux prennent froid

Il n’est pas le premier, et certainement pas le dernier : Samuel Etienne, le journaliste et présentateur star de Questions pour un champion sur France3 et a vu son compte Twitch fermer trois jours durant. Sa faute ? Avoir exposé, lors de sa revue de presse quotidienne, un article du Parisien sur la représentation du sexe à la télévision depuis les années ’60. Pour illustrer l’article, une photo de l’actrice Nicole Paquin nue, de dos.

C’est que sur Twitch, la plateforme de vidéo en direct spécialisée dans la diffusion de jeux vidéo, on ne rigole pas avec la nudité. Fut-ce celle présente dans un article de presse sérieux ou même dans l’art. En témoignent les guidelines du service : « Un contenu ou une caméra principalement axés sur les seins, les fesses ou la région pelvienne, et les poses qui attirent délibérément l’attention sur ces parties » sont interdits en toutes circonstances.