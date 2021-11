Steven Van Gucht: «Dans le pire des cas, nous dépasserons les 1.000 patients aux soins intensifs» Lors d’une conférence de presse du centre de crise, le virologue Steven Van Gucht et le commissaire corona Pedro Facon ont fait le point sur les chiffres actuels de la pandémie et ont mis en garde contre la hausse des contaminations dans les prochaines semaines.

Selon le virologue Steven Van Gucht et le commissaire corona Pedro Facon, nous pourrions nous diriger à nouveau vers plus de 500 patients aux soins intensifs. « Tout dépend de notre comportement ». « Au début de la quatrième vague en octobre, la plupart des modèles supposaient encore que le nombre de patients dans les unités de soins intensifs resterait juste en dessous de 500. Mais il semble que nous allons dépasser ce seuil », ont déclaré Steven Van Gucht, virologue à l’Institut de santé publique Sciensano, et Pedro Facon, commissaire corona, vendredi matin. Cependant, les prédictions sont encore très incertaines. « Dans le meilleur des cas, nous resterons juste en dessous des 500 patients en soins intensifs, mais dans le pire des cas, nous dépasserons les 1.000 patients », a déclaré Steven Van Gucht. Ce pic sera probablement atteint dès la fin du mois de novembre.

Cela signifie que les hôpitaux devront, pour la énième fois, augmenter leur capacité d’accueil des patients covid. Actuellement, ils en sont encore à la phase 1a, ce qui signifie que 25 % des lits en soins intensifs sont réservés aux patients covid. Cela représente 500 lits, dont plus de 350 sont déjà occupés. Dans la phase 1b, 1.000 lits, soit la moitié de la capacité totale, seront réservés aux patients covid. Pour de nombreux hôpitaux, ce sera une lourde charge. En outre, la capacité réelle des soins intensifs est inférieure à la capacité théorique de 2.000 lits. En effet, le personnel soignant est de plus en plus souvent absent pour cause de maladie ou de quarantaine obligatoire. « Plusieurs hôpitaux indiquent qu’ils doivent fermer des lits en raison d’une pénurie de personnel, tant dans les soins intensifs que dans d’autres services », a prévenu Steven Van Gucht. Il est encore difficile de prévoir quelle sera la gravité de la situation. La différence entre le meilleur et le pire scénario est principalement déterminée par notre comportement, par exemple par le nombre de contacts à risque que nous avons. La façon dont cela va évoluer est encore très incertaine pour le moment.