Novembre, le mois du roman

Le NaNoWriMo (National Novel Writing Month) est un marathon d’écriture créé il y a 22 ans. L’idée : pondre un roman de 50.000 mots entre le 1er et le 30 novembre. Vite, il vous reste 24 jours.

C’est comme quand on veut des abdos. Il faut bosser, bosser, le crunch, la planche, les obliques, les ciseaux, les petits battements… Pas de relâchement, tous les jours, sans exception.

Ecrire un roman, pareil : c’est du sport. Quand Chris Baty, un étudiant américain, décide de s’y mettre, en 1999, il en est parfaitement conscient et s’impose une véritable discipline d’écriture qui, 22 ans plus tard, motive encore des milliers d’adeptes. Son pari un peu dingo : commencer un roman et le terminer avant la fin du mois. Il appelle ça le NaNoWriMo pour National Novel Writing Month (Mois National d’Ecriture de Roman), se fixe un total de 50.000 mots et rassemble une bande d’amis, 21 en tout, prêts à tester le concept avec lui.