L’errance des Pygmées, étrangers sur la terre de leurs ancêtres

Les Pygmées, appelés ici les Bambuti, sont les plus oubliés de tous les Congolais. Dans la forêt, dans les hautes montagnes de l’Itombwe ou dans le massif de Kahuzi Biega, ils vivent de leurs ruches, de la récolte des chenilles, de la chasse et lorsqu’ils pratiquent le brûlis, c’est pour se débarrasser des bois morts. Aujourd’hui, ces peuples autochtones sont cernés de toutes parts, chassés de leurs territoires. Non loin des rives du lac Tanganyika, dans le village de Kamanyola, 250 ménages sont venus se réfugier sur cette plaine sablonneuse où les paysans Bafuleros les considèrent comme des étrangers. Ils subsistent grâce à leurs femmes, qui, inlassablement continuent à produire de superbes pots de terre cuite qu’elles essaient de vendre sur les marchés. C’est la prolifération des groupes armés, rwandais, burundais, congolais, menant dans les Haut Plateaux une guerre à laquelle les Pygmées sont étrangers qui les a obligés à fuir et à proposer leurs services aux agriculteurs bantous.