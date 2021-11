Qualifications Euro U21 2023: Jacky Mathijssen dévoile sa sélection pour les matches de novembre

Dans la foulée de Roberto Martinez, Mathijssen a dévoilé sa sélection pour affronter la Turquie et l’Écosse.

Le sélectionneur national des U21 Jacky Mathijssen a dévoilé vendredi sa sélection pour les deux matches de qualification pour l’Euro U21 2023 contre la Turquie (12 novembre) et en Écosse (16 novembre).

Pour ses deux matches de qualification, Mathijssen sera privé d’Arthur Theate et Charles De Ketelaere, tous les deux appelés avec les Diables Rouges. Eliot Matazo (Moncao) est lui aussi absent à cause d’une blessure musculaire. Fedde Leysen (PSV Eindhoven) et Matisse Samoise (La Gantoise) fêtent eux leur première sélection.