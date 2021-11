«Un rêve qui se réalise»: Dante Vanzeir réagit à sa première sélection avec les Diables

Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour affronter l’Estonie et le pays de Galles dans un peu plus d’une semaine. Avec une petite surprise dans cette liste : Dante Vanzeir, l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise.

Wout Faes et Dante Vanzeir sont les deux nouveaux noms de la sélection de Roberto Martinez pour les deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 contre l’Estonie (13 novembre) et au pays de Galles (16 novembre).

Vanzeir, 23 ans, est récompensé pour son excellent début de saison. L’attaquant a déjà inscrit dix buts cette saison pour l’Union Saint-Gilloise, actuel leader du championnat. « Dante est une des belles histoires du football belge », a souligné Martinez. « Il a connu une belle évolution ces dernières années et il a l’occasion de se montrer avec l’absence de deux attaquants (Lukaku et Batshuayi, ndlr.). C’est un attaquant très mobile et qui est aussi capable de venir de la deuxième ligne. Nous verrons le rôle qu’il peut amener durant ce camp de novembre. »