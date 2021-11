Passer par le canal de Suez deviendra plus cher l'an prochain

Les transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et les navires de croisières seront exemptés de l'augmentation et paieront le même montant que cette année, ajoute l'autorité.

Sur son site web, la SCA souligne que le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoient que le commerce mondial va augmenter de 6,7% en 2022, ce qui se traduira par des "bénéfices plus élevés" pour les compagnies maritimes.

Le canal de Suez avait fait la une de l'actualité ce printemps lorsque le porte-conteneurs Ever Given s'y était retrouvé bloqué, perturbant le commerce mondial. Néanmoins, il a terminé son exercice clôturé en juin avec un chiffre d'affaires record de 5,8 milliards de dollars (plus de 5 milliards d'euros), principalement poussé par la forte demande de la part de consommateurs confinés.

Le canal, route maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe, connaît également un nombre record de passages durant l'exercice en cours. Selon SCA, jusqu'à fin octobre, près de 17.000 navires ont ainsi emprunté le passage. Un record journalier a été établi le 29 septembre lorsque 87 embarcations sont passées par le canal de Suez. Environ 12% du commerce mondial utilise le canal et 8% du commerce de GNL. Un million de barils de pétrole y transite aussi par jour.