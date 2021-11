COP26 - Unizo mitigé sur le plan climat de la Flandre

"À moins que la Wallonie et Bruxelles (ou le niveau fédéral) n'atteignent un taux de réduction encore plus élevé, nous risquons de tomber sous la norme européenne au niveau belge, ce qui pourra entraîner des sanctions et l'imposition de mesures supplémentaires", prévient Danny Van Assche, administrateur délégué d'Unizo.

Parmi les mesures décidées, Unizo approuve l'obligation pour les PME flamandes d'élaborer un plan climat si elles veulent continuer à profiter de certains subsides. "Un principe sain", selon Danny Van Assche, "que ceux qui font davantage d'efforts pour l'environnement reçoivent plus de soutien".